Per l' estate in arrivo 14 nuovi agenti della Polizia locale Il vicesindaco | Presidio per litorale e periferie

A partire da giugno, a Ravenna entreranno in servizio 14 nuovi agenti della Polizia locale assunti con contratti a tempo determinato. Il loro arrivo mira a rafforzare la presenza sul territorio, concentrandosi in particolare sul litorale e nelle aree periferiche della città. Il vicesindaco ha annunciato che l’obiettivo principale è garantire una maggiore sorveglianza e sicurezza nelle zone più frequentate e periferiche, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sui tempi di durata dell’incarico.

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