Per l' estate in arrivo 14 nuovi agenti della Polizia locale Il vicesindaco | Presidio per litorale e periferie
A partire da giugno, a Ravenna entreranno in servizio 14 nuovi agenti della Polizia locale assunti con contratti a tempo determinato. Il loro arrivo mira a rafforzare la presenza sul territorio, concentrandosi in particolare sul litorale e nelle aree periferiche della città. Il vicesindaco ha annunciato che l’obiettivo principale è garantire una maggiore sorveglianza e sicurezza nelle zone più frequentate e periferiche, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sui tempi di durata dell’incarico.
Da giugno saranno in servizio a Ravenna 14 nuovi agenti della Polizia locale a tempo determinato per rafforzare il presidio nel litorale e nelle periferie. "Una delle risposte concrete per garantire deterrenza e sicurezza ai residenti". Lo ha annunciato oggi in Consiglio comunale il vicesindaco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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