Un video condiviso da un generale sui social ha scatenato forti reazioni politiche. Non è il primo caso: un precedente riguarda un leader politico che aveva pubblicato un video simile, suscitando polemiche. La diffusione di contenuti con riferimenti a figure defunte ha generato discussioni e critiche pubbliche. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra politica e social media, con reazioni che coinvolgono diverse forze politiche.

Il video condiviso da Roberto Vannacci sui social ha fatto scatenare una fiumana di pesanti reazioni politiche. Il generale-leader di Futuro Nazionale è apparso - grazie all’intelligenza artificiale - come un condottiero romano all’interno del Colosseo, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, mentre chiede l’esecuzione nei confronti degli esponenti “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”, ovvero Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini con il classico gesto del pollice verso. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci, Camelia Mihailescu, che mostra il dito medio e il “gladiatore” Giuseppe Barboni, l’imprenditore travolto dalle critiche per l’aggressione nei confronti di un immigrato a San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Politica e video di leader “morti”: non solo Vannacci. Ecco il precedente di Di Pietro

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