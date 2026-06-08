Vannacci attacca ancora Marina Berlusconi il Generale | Non capisco perché parli a nome di FI non è in politica - VIDEO

Il Generale ha criticato nuovamente Marina Berlusconi, affermando di non capire perché parli a nome di Forza Italia, visto che non è coinvolta in politica. La frase è stata pronunciata in un video, dove ha espresso anche un apprezzamento personale per la donna. La discussione riguarda le sue dichiarazioni pubbliche e il suo ruolo percepito all’interno del partito. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui motivi di questa presa di posizione.

“Marina Berlusconi mi può stare simpaticissima, non capisco perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico“, ha dichiarato Vannacci, riferendosi alle recenti affermazioni della figlia del fondatore di Forza Italia Roberto Vannacci torna all'attacco di Marina Berluscon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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VANNACCI AFFONDA MARINA BERLUSCONI: CHI COMANDA DAVVERO IN FORZA ITALIA

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