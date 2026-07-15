Il leader di Futuro Nazionale ha tenuto un punto stampa a Civitanova, con il sindaco presente. Durante l'intervento, ha affrontato vari temi senza fornire dettagli specifici. La conferenza si è svolta in presenza dei rappresentanti locali, senza ulteriori precisazioni sui contenuti discussi. Nessuna dichiarazione pubblicata successivamente è stata diffusa riguardo ai temi trattati durante l'evento.

Il leader del partito di estrema destra ha tenuto un punto stampa (accanto a lui il sindaco Fabrizio Ciarapica, appena passato da Forza Italia a Futuro Nazionale). Il generale ha toccato tanti punti nel suo confronto coi giornalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci a Civitanova, cosa ha detto il leader di Futuro Nazionale: video

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