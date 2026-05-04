Scuola più sicura e nuove aule taglio del nastro al Manzoni dopo i lavori da 3 milioni di euro | LE FOTO

È stato inaugurato l’ampliamento del Liceo Manzoni di Caserta, con la riqualificazione di una nuova ala. L’intervento, del valore di circa 3 milioni di euro, è stato finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il presidente della Provincia e la dirigente scolastica, che hanno tagliato il nastro insieme. I lavori hanno riguardato la realizzazione di nuove aule e interventi di sicurezza.

Il presidente della Provincia Anacleto Colombiano, insieme alla dirigente scolastica Adele Vairo, ha inaugurato l’ala ristrutturata del Liceo Manzoni di Caserta, oggetto di un significativo intervento finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per un importo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nuova veste per il supermercato, taglio del nastro dopo i lavori di restyling da 600mila euroInuagurata oggi, venerdì, a Ravenna, il supermercato Coop in Via Travaglini, dopo i lavori di restyling incominciati a marzo e condotti a negozio... Inaugurate le aule studio di villa Anselmi: il taglio del nastroIeri 21 febbraio il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo ha fatto gli onori di casa a questa nuova opportunità per giovani e adulti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Progetto UNICEF La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti; Sicurezza nelle scuole, la Città Metropolitana di Roma Capitale avvia il corso sul nuovo decreto antincendio per gli istituti; Decreto sicurezza: più tutele per il personale scolastico; Sicurezza sul lavoro: CGIL, FLC e INCA premiano sette scuole italiane. Scuola Carpignola più sicura e sostenibileCon un taglio del nastro accompagnato da canti, sorrisi e colori, la scuola Carpignola è tornata ufficialmente alla città dopo un importante intervento di adeguamento sismico ed efficientamento ... ilrestodelcarlino.it Scuola dell’infanzia più sicura. Con nuova recinzione e cancelliMONTECALVOLIRecinzione e nuovi cancelli alla scuola dell’Infanzia di Montecalvoli per mettere in sicurezza il resede interno. Nei mesi scorsi, anche tramite il nostro giornale, i genitori avevano ... lanazione.it Orizzonte Scuola - facebook.com facebook Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta x.com