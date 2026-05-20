Riaperto dopo 5 anni il 16° piano dell’ospedale Cto taglio del nastro con la sciatrice Federica Brignone

Il 16° piano del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Cto della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato riaperto dopo oltre cinque anni di chiusura. La cerimonia di riapertura si è svolta il 16 del mese con la presenza di una nota sciatrice italiana, che ha partecipato al taglio del nastro. L’area, dedicata alla degenza, ora dispone di posti letto per i pazienti che necessitano di cure ortopediche e traumatologiche.

Dopo più di 5 anni dalla chiusura, riapre il 16° piano dell’ospedale Cto della Città della Salute e della Scienza di Torino con il reparto di degenza e i posti letto per l’ortopedia e la traumatologia. Il reparto, dotato di 21 posti letto (dieci stanze da due letti e una singola), è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

He blamed her, 5 years in a psych hospital. Truth revealed, he knelt in regret.

Sullo stesso argomento

Buccino, riaperto il Ponte San Cono: taglio del nastro con GuzzoSi è tenuta, questa mattina, la cerimonia di riapertura del Ponte San Cono a Buccino.

Cassano d’Adda, inaugurato l’ospedale di comunità. Il taglio del nastro e la promessa: “Offerta sanitaria più completa”Cassano d’Adda (Milano), 10 aprile 2026 – Il servizio era già operativo dallo scorso 2 febbraio, ma ieri è stato taglio del nastro ufficiale, alla...

Riaperto (dopo 5 anni) il 16° piano dell’ospedale Cto, taglio del nastro con la sciatrice Federica BrignoneDopo più di 5 anni dalla chiusura, riapre il 16° piano dell’ospedale Cto della Città della Salute e della Scienza di Torino con il reparto di degenza e i posti letto per l’ortopedia e la traumatologia ... torinotoday.it

Federica Brignone al CTO di Torino per il nuovo reparto: Buona guarigione a tutti [VIDEO]La campionessa di sci ha ringraziato i medici e infermieri che aiutano i ricoverati, ma ha rievocato brutti ricordi dei suoi infortuni ... torinoggi.it