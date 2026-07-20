Planetel Universe | il viaggio nell’universo Planetel parte dalla tua esigenza

Planetel ha annunciato l’arrivo di Planetel Universe, un nuovo approccio rivolto al mercato B2B. La società ha spiegato che questa iniziativa nasce per rispondere alle esigenze dei clienti, offrendo una modalità differente di presentare i propri servizi e prodotti. La comunicazione è stata diffusa attraverso canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su contenuti o modalità operative.

Planetel Universe sta arrivando ed è il nuovo modo, per Planetel, di presentarsi al mercato B2B. Si tratta di una prospettiva diversa, con la quale la realtà di Pianetti vuole rafforzare un concetto chiave: non sono più soltanto quelli della Fibra e dei centralini; ora sono un partner unico, credibile e strutturato per accompagnare i clienti in ogni ambito della trasformazione digitale. L’universo che hanno costruito raccoglie le tre aree del digitale con cui le imprese sono chiamate a confrontarsi oggi: connettività, governance IT e cybersecurity. Dietro c’è una scelta precisa: partire dall’esigenza di ogni singola azienda, dimostrare la competenza con prove concrete e individuare le soluzioni più adatte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Viaggio attraverso i pianeti dell'universo | Documentario spaziale

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