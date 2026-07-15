C’è modo e modo di addentrarsi in una mostra d’arte contemporanea. Punti di vista che possono fare la differenza nell’approccio a un’opera, in questo caso la produzione fotografica di Verita Monselles, artista argentina cui il Centro Pecci dedica una mostra aperta fino al 30 agosto. Ad accompagnarci alla scoperta di " Carnale " sarà domani, dalle 18 alle 19, Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo. "Carnale" è l’ultimo appuntamento di " Pov " (Point of View), il programma di visite guidate speciali del Pecci che invita il pubblico a esplorare le mostre attraverso prospettive inedite. Il biglietto, acquistabile sul sito, costa 10 euro: la prenotazione è obbligatoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnale, le foto di Verita Monselles. Un viaggio nell’universo femminile

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Si parla di: Carnale, le foto di Verita Monselles. Un viaggio nell’universo femminile; Verita Monselles ha fotografato la libertà femminile prima di ogni altro.