Carnale le foto di Verita Monselles Un viaggio nell’universo femminile
Il Centro Pecci ospita fino al 30 agosto una mostra dedicata alle fotografie di Verita Monselles, artista argentina. La rassegna presenta una selezione di sue opere che esplorano l’universo femminile attraverso scatti considerati “carnali”. La mostra invita i visitatori a scoprire diverse interpretazioni e punti di vista sull’arte contemporanea, offrendo un percorso visivo che mette in evidenza l’approccio personale dell’autrice alle tematiche femminili.
C’è modo e modo di addentrarsi in una mostra d’arte contemporanea. Punti di vista che possono fare la differenza nell’approccio a un’opera, in questo caso la produzione fotografica di Verita Monselles, artista argentina cui il Centro Pecci dedica una mostra aperta fino al 30 agosto. Ad accompagnarci alla scoperta di " Carnale " sarà domani, dalle 18 alle 19, Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo. "Carnale" è l’ultimo appuntamento di " Pov " (Point of View), il programma di visite guidate speciali del Pecci che invita il pubblico a esplorare le mostre attraverso prospettive inedite. Il biglietto, acquistabile sul sito, costa 10 euro: la prenotazione è obbligatoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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