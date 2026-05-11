Parental control | cos’è perché conta e come funziona con Planetel

In un mondo sempre più connesso, i genitori si trovano a dover gestire l’utilizzo di internet dei loro figli, anche attraverso strumenti di parental control. Planetel propone soluzioni per monitorare e regolare l’accesso online dei più giovani, in un contesto in cui l’uso della rete riguarda sia attività scolastiche che momenti di svago. La questione si presenta come una sfida quotidiana per molte famiglie, chiamate a trovare un equilibrio tra libertà e protezione.

La realtà dei fatti è che oggi viviamo online. Questo vale chiaramente per i grandi, ed è normale tra studio, lavoro e svago, ma vale anche per i più piccoli, e qui la questione merita un’attenzione diversa e una sensibilità maggiore. Il dato è che, nel 2026, per la grande maggioranza dei bambini e ragazzi italiani internet è semplicemente parte della giornata, tanto quanto la scuola o lo sport. In media, lo smartphone arriva spesso prima dei dieci anni e i social network prima dei tredici, senza considerare l’abilità con cui i minori padroneggiano smart tv e simili. La conseguenza è che i contenuti raggiungibili in pochi secondi rischiano di sfuggire all’attenzione dei genitori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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