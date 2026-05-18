Calciomercato Inter LIVE | Esposito passa al Cagliari a titolo definitivo Sucic incedibile
Sul fronte del calciomercato, è stato ufficializzato il trasferimento di un giovane attaccante dall'Inter al Cagliari a titolo definitivo. Nel frattempo, il centrocampista austriaco è stato confermato come incedibile dalla società nerazzurra. La sessione di mercato prosegue con varie trattative in corso, incontri tra le parti e affari ormai definiti. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle operazioni in atto, offrendo un quadro completo delle novità relative alla rosa e alle trattative in corso.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu, destino SCUDETTO e rinnovo! Sfida ESPOSITO, verso Inter-Cagliari- INTER-NEWS
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