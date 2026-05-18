Calciomercato Inter LIVE | Esposito passa al Cagliari a titolo definitivo Sucic incedibile

Sul fronte del calciomercato, è stato ufficializzato il trasferimento di un giovane attaccante dall'Inter al Cagliari a titolo definitivo. Nel frattempo, il centrocampista austriaco è stato confermato come incedibile dalla società nerazzurra. La sessione di mercato prosegue con varie trattative in corso, incontri tra le parti e affari ormai definiti. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle operazioni in atto, offrendo un quadro completo delle novità relative alla rosa e alle trattative in corso.

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