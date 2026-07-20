Pink Floyd Legend | live a Roma

Il 24 luglio 2026, alle 21, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, i Pink Floyd Legend presenteranno dal vivo l’intera esecuzione di The Wall, il famoso album dei Pink Floyd. Lo spettacolo sarà un’Opera Rock che combinerà musica, teatro e immagini, rappresentando una messa in scena completa del concept album.

I Pink Floyd Legend tornano a Roma, con la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd. Lo spettacolo in programma il 24 luglio 2026 alle ore 21 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà una vera e propria Opera Rock dal vivo, che unirà musica, teatro e immagini. Sul grande palco della Cavea del Roma Summer Fest prenderà vita la costruzione in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, che sarà eretto e abbattuto nel corso della performance, riproducendo fedelmente lo storico spettacolo dei Pink Floyd. A rendere ancora più immersivo l’evento contribuiranno performer, proiezioni video mapping, effetti speciali e straordinari elementi visivi, creando un’esperienza multisensoriale di grande impatto. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pink Floyd legend day Rome the great gig in the sky

Notizie e thread social correlati

Tribute to Pink FloydUn gruppo musicale chiamato Pink Fly è stato fondato a Padova nel 2007 da musicisti con esperienze diverse, uniti dalla passione per la musica dei...

Leggi anche: Addio a Dick Parry: così rese grandi i Pink Floyd

Temi più discussi: Fiera di Cagliari, dopo Ben Harper l'estate si accende: tutti i concerti e gli spettacoli tra luglio e agosto 2026; Roma: dai Bluvertigo al cinema in piazza, ecco tutti gli eventi del fine settimana; Pink Floyd Immersion, il nuovo tour Beyond the Moon – Chapter I; Estate Romana 2026: musica e cinema a Roma dal 19 luglio.

Pink Floyd Legend: live a RomaI Pink Floyd Legend tornano a Roma, con la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd. Lo spettacolo in programma il 24 luglio 2026 alle ore 21 all'Auditorium Parco ... funweek.it

Concerti Pink Floyd Legend: Info e Biglietti del Tour 2026/2027Concerti Pink Floyd Legend: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2026/2027. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it. rockol.it