Tribute to Pink Floyd

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo musicale chiamato Pink Fly è stato fondato a Padova nel 2007 da musicisti con esperienze diverse, uniti dalla passione per la musica dei Pink Floyd. La formazione si è costituita con membri provenienti da vari gruppi, portando avanti un progetto dedicato alla riproduzione del repertorio del famoso quartetto britannico. Da allora, il gruppo si è esibito in diverse occasioni, mantenendo viva l’eredità musicale dei Pink Floyd.

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Il gruppo musicale Pink Fly, nasce a Padova nel 2007, spinto dalla passione per la musica dei Pink Floyd dei componenti, tutti provenienti da varie esperienze musicali con altri gruppi.La motivazione del gruppo, era e rimane il piacere di riproporre fedelmente i brani più noti, nelle loro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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