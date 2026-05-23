Addio a Dick Parry | così rese grandi i Pink Floyd

Il sassofonista britannico Dick Parry è morto all’età di 83 anni. La notizia è stata diffusa dal chitarrista dei Pink Floyd, che ha condiviso sui social alcuni ricordi fotografici con lui. Parry è stato protagonista di brani iconici della band, contribuendo con il suo strumento a definire il suono di alcune delle loro registrazioni più note. La sua scomparsa viene annunciata senza ulteriori dettagli.

Si è spento all’età di 83 anni il celebre sassofonista britannico Dick Parry. A darne notizia è il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, con un post sui social con alcune foto ricordo insieme a lui. Parry è diventato celebre per aver creato alcuni degli assoli di sassofono più memorabili nella storia della musica rock grazie alla sua collaborazione con il gruppo rock inglese di fama planetaria. Il ricordo di David Gilmour. “Il mio caro amico Dick Parry è morto stamattina - scrive David Gilmour sui propri canali social - Da quando avevo diciassette anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd. Il suo stile... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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