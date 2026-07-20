La guida step-by-step al trucco Pilates Glow STEP 1 - Preparare la pelle: «La preparazione della pelle è fondamentale. Inizio sempre con dei pad esfolianti: i miei preferiti sono i Pore Minimizer Toner Pads di Foreo, per rimuovere le impurità e restringere i pori; levigano la grana della pelle, eliminano le cellule morte e la rendono morbida e uniforme. Successivamente applico un siero leggero ma idratante, come Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Serum oppure Hyalu B5 di La Roche-Posay, e concludo con la protezione solare. La scelta della protezione è importantissima perché molte formule possono creare pilling ovvero dei piccoli residui di prodotto sulla pelle e compromettere la resa del make-up. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pilates Glow, come ricreare il trucco sudato ma chic, con l'aiuto di una make-up artist

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