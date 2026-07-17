Trucco con il caldo gli errori da non fare secondo la make-up artist | Mai esagerare con l'illuminante

Durante l'estate, molti commettono errori nel trucco, come applicare troppo illuminante. La make-up artist ha spiegato che esagerare con i prodotti luminosi può risultare poco pratico in giornate calde e umide. Sono sconsigliate anche tecniche di trucco troppo pesanti o sovraccariche di prodotto, che possono sciogliersi o sbavare con il sudore. È preferibile optare per prodotti leggeri e tecniche più naturali per un risultato che duri più a lungo.

Quali sono gli errori più comuni che si commettono col make-up in estate? Fanpage.it ha intervistato la make-up artist Irene Torrisi Bertelli: ecco quali sono i suoi consigli per un trucco a prova di caldo e di sudore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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