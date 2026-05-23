Sul red carpet di Cannes 2026, Monica Bellucci ha indossato un abito di pizzo nero e ha sfoggiato i capelli lunghi con frangia a tendina. La sua make-up artist ha commentato che Bellucci non chiede mai nulla mentre si trucca, anche se conosce bene le sue preferenze, aggiungendo che non era sempre stato così. La attrice ha partecipato alla proiezione del thriller francese Histoires de la nuit, mantenendo un look da star hollywoodiana.

Con dovizia di particolari, Letizia Carnevale mi racconta quanto il rapporto con l'attrice sia basato sulla fiducia reciproca. «Monica non chiede mai niente quando si siede sulla sedia del trucco, io però la conosco bene e so quello che ama. Quando sono arrivata a lei avevo studiato già il personaggio, non ha dovuto dirmi nulla. Ci siamo conosciute tramite un truccatore francese mio amico che una volta ho sostituito sul set del film, Le Deuxième Souffle. Mi chiedeva sempre più spesso di sostituirlo perché aveva troppi impegni tanto che poi ho preso il suo posto come truccatrice fissa di Monica. Essendo due donne, tra di noi si è creata complicità, fiducia e siamo entrate in confidenza ed amicizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monica Bellucci sul red carpet di Cannes 2026, parla la sua make-up artist Letizia Carnevale: «Non chiede mai niente quando si siede sulla sedia del trucco, io però la conosco bene e so quello che ama. Ma non è stato sempre così»

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A Monica Bellucci sfila sul red carpet per la presentazione del film

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Monica Bellucci sul red carpet di Cannes 2026, il suo beauty look raccontato dalla make-up artist Letizia Carnevale: «Non chiede mai niente quando si siede sulla sedia del trucco, io però la conosco bene e so quello che ama. Ma non è stato sempre così. All'inizio voleva solo occhi neri e labbra nude»Sul red carpet di Cannes 2026, l’attrice è apparsa in un abito di pizzo nero con i capelli lunghi e la frangia a tendina.

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