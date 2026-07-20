Picchia e accoltella la moglie davanti alle figlie minorenni poi sfascia casa | arrestato

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver picchiato e accoltellato la moglie davanti alle due figlie minorenni. Successivamente, ha danneggiato l’abitazione. La donna è stata portata al pronto soccorso e ha rimediato una prognosi di 20 giorni. L’uomo è stato portato in carcere.

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La violenza a Torre del Greco, nel Napoletano: l'uomo, 34 anni, è ora in carcere. La moglie portata al pronto soccorso, se la caverà con 20 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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