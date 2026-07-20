Picchia e accoltella la moglie davanti alle figlie minorenni poi sfascia casa | arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver picchiato e accoltellato la moglie davanti alle due figlie minorenni. Successivamente, ha danneggiato l’abitazione. La donna è stata portata al pronto soccorso e ha rimediato una prognosi di 20 giorni. L’uomo è stato portato in carcere.