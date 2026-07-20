Picchia e accoltella la moglie davanti alle figlie minorenni poi sfascia casa | arrestato
Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver picchiato e accoltellato la moglie davanti alle due figlie minorenni. Successivamente, ha danneggiato l’abitazione. La donna è stata portata al pronto soccorso e ha rimediato una prognosi di 20 giorni. L’uomo è stato portato in carcere.
La violenza a Torre del Greco, nel Napoletano: l'uomo, 34 anni, è ora in carcere. La moglie portata al pronto soccorso, se la caverà con 20 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sarno, panettiere ucciso a coltellate per difendere la figlia - Vita in diretta 04/02/2026
Notizie e thread social correlati
Minaccia e picchia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato 42enneUn uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie in presenza dei figli minori.
Leggi anche: Accoltella il genero e si barrica in casa: arrestato, poi la scoperta terribile sulla moglie
Argomenti più discussi: Lite in famiglia a Castel Castagna, nipote colpisce la zia con un piatto e lei lo accoltella: è gravissimo; Aprilia, picchia la convivente ubriaco: arrestato in flagranza un cittadino rumeno; Accoltella il marito in casa a Ciriè, 69enne ai domiciliari: arresto convalidato a Ivrea; Milano, litiga con la vicina, la accoltella e viene arrestato: i figli della donna fermati prima di raggiungerlo.
Picchia e accoltella la moglie davanti alle figlie minorenni, poi sfascia casa: arrestatoUna donna di 25 anni è stata accoltellata dal marito durante l'ennesima discussione casalinga. L'uomo ha anche sfasciato mobili e vetri in casa, il tutto davanti alle figlie minorenni. Alla fine l'int ... fanpage.it
migrante che bloccava il traffico ed infastidiva i passanti... migrante che alla richiesta di smettere ha dato di matto... migrante che è stato giustamente fermato Il vostro prossimo articolo sarà Militante di Fn picchia un migrante che accoltella i passanti ? x.com
Auto accoltella... un passante che lo ferma... Dal Corriere della Sera reddit
VD. . Da ieri sui social non si parla d’altro che del video violento in cui si vede un uomo aggredire e picchiare un migrante in mezzo alla strada. A postarlo è lo stesso autore del pestaggio: Giuseppe Barboni, manager del lusso ed ex campione di lotta greco-ro facebook