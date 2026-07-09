Un uomo di 68 anni ha accoltellato il genero e si è barricato in casa. La polizia ha arrestato l’uomo. Durante le indagini è emerso che la moglie dell’aggressore aveva subito violenze precedenti. La scena si è svolta in un’abitazione a Prato. La vittima ha ricevuto cure mediche. L’autore dell’aggressione è stato portato in carcere. La situazione è sotto controllo, ma restano da chiarire i dettagli delle violenze precedenti.

Un uomo di 68 anni, residente a Prato, è finito in carcere dopo un’aggressione che ha aperto un’inchiesta ancora più grave e dai contorni inquietanti. L’uomo era stato fermato dai carabinieri per aver colpito al collo il compagno della figlia con un coltello, ma dagli accertamenti sarebbe emerso anche un presunto tentativo di avvelenamento della moglie, portato avanti per settimane o forse per mesi con una sostanza compatibile con il veleno per topi, secondo l’ipotesi ora al centro degli accertamenti. L’episodio che ha fatto scattare l’arresto risale al 5 luglio ed è avvenuto in un appartamento di via Siena, nel quartiere Soccorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 68enne avrebbe usato un coltello a serramanico con una lama di circa sette centimetri, ferendo il genero sul lato destro del collo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Accoltella il genero e si barrica in casa: arrestato, poi la scoperta terribile sulla moglie

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