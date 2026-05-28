Minaccia e picchia la moglie davanti ai figli minorenni | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie in presenza dei figli minori. La donna è stata minacciata di morte e colpita con oggetti e suppellettili, tutto all’interno dell’abitazione. La scena si è svolta di fronte ai figli, che hanno assistito alle violenze. L’uomo è stato portato in cella dalle forze dell’ordine.

Avrebbe aggredito la moglie davanti ai figli minorenni, minacciandola di morte e colpendola anche con il lancio di oggetti e suppellettili all’interno dell’abitazione. Per questo un uomo di 42 anni, residente a San Marco Evangelista, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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PICCHIA E MINACCIA LA COMPAGNA CON UN COLTELLO, ARRESTATO UN 33ENNE | 10/01/2026

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