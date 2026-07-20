Piazza Affari quasi stazionaria a metà seduta | giù Poste e Tim ma Moncler cresce

Da ildifforme.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A metà giornata, Piazza Affari si mantiene vicina alla parità, con il listino principale che mostra poca variazione. Tra i titoli in rialzo, spicca Moncler con un +2,57%, in attesa della presentazione dei risultati finanziari prevista per mercoledì. Nel frattempo, tra le quotate in calo, ci sono Poste Italiane e Telecom Italia. La seduta si caratterizza quindi per una leggera oscillazione senza grandi spostamenti.

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Piazza Affari si muove poco a metà seduta, con il listino principale che naviga intorno alla parità.In cima ai rialzi svetta Moncler (+2,57%), in attesa della presentazione dei conti societari prevista per mercoledì. Ottime performance anche perSaipem (+2%)ePrysmian (+1,6%), con quest’ultima che vola grazie al maxi-accordo da 5,5 miliardi di euro per la fornitura di cavi ottici per i data center. Girano in positivo anche le banche:Monte dei Paschi di Siena (+1%)eBanco BPM (+0,94%)guidano il comparto finanziario, con le voci di un possibile risiko bancario sempre al centro dell’attenzione. Scivolano invece TIM (-1,64%) e Poste Italiane (-1,19%), colpite dalle vendite proprio nel giorno del debutto ufficiale dell’OPAS. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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