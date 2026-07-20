Il ministro dell’interno ha spiegato che il provvedimento applicato agli agenti non è uno scudo penale, ma riguarda un’iscrizione in un registro specifico previsto da una legge del governo. Questa norma si rivolge a persone coinvolte in un fatto con una causa di giustificazione, e non si tratta di un’agevolazione legale. Il ministro ha anche commentato che chi utilizza pregiudizi sul caso non si fida né della polizia né dei magistrati.

Quello applicato agli agenti "non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni: riguarda persone che sembrano aver partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Tg1, esprimendo "dispiacere e grande cordoglio per i familiari" di Fakir - l'uomo morto ieri a Bologna durante un intervento della polizia - e per la "grande tragedia". E "chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste, né nella magistratura. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Piantedosi: “Chi usa pregiudizi su caso Fakir non si fida di polizia e pm”

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