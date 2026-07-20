A Bologna, sei persone sono state iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura nel caso di un uomo deceduto ieri in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Tra queste figure ci sono due agenti di polizia e quattro sanitari. Il ministro dell’interno ha commentato che chi utilizza pregiudizi non si fida delle forze dell’ordine e dei magistrati.

Sono sei le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro in via Svevo. Si tratta di quattro operatori dell'ambulanza e dei due poliziotti intervenuti, del commissariato Bolognina Pontevecchio. Si procede per il reato di omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Le verifiche della procura di Bologna, a partire dagli “accertamenti di natura medico-legale”, serviranno a una “completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bologna, coinvolti due poliziotti e quattro sanitari. Piantedosi: "Chi usa pregiudizi non si fida di polizia e pm"

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