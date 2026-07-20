Un uomo è morto ieri a Bologna durante un intervento della polizia in via Svevo. Quando sono arrivati, i poliziotti hanno riferito di aver trovato una persona in crisi psichiatrica. La chiamata al 118 era stata fatta per chiedere aiuto. La polizia ha segnalato che l’uomo presentava comportamenti disturbati. La morte si è verificata durante le operazioni. La vicenda è ancora sotto indagine e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

La morte di Fakir a Bologna, cosa è successo? Cosa sappiamo (davvero) fino ad ora? Quando hanno chiesto aiuto al 118, i poliziotti intervenuti ieri a Bologna in via Svevo avrebbero segnalato un uomo alle prese con una «crisi psichiatrica». Risulta dai primi accertamenti svolti dalla Procura di Bologna, che segue le indagini della squadra mobile con il procuratore Paolo Guido e il pm Domenico Ambrosino. Il garage Poco prima i poliziotti erano stati chiamati da residenti, per la segnalazione di un uomo, Fakir Abderrahim, in escandescenza, che se la sarebbe presa con il conducente di un'auto che stava entrando in un garage vicino al luogo dove poi il 42enne marocchino è morto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, la polizia segnalò «crisi psichiatrica». «Fatti più estesi». Piantedosi: chi usa pregiudizi non si fida di polizia e pm

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Morte a Bologna durante un fermo, indagini in corso - 1mattina News 20/07/2026

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L'avvocato Fabio #Anselmo assisterà la famiglia di Abderrahim #Fakir, il 42enne morto a #Bologna durante un intervento della #Polizia. Si è già occupato in passato di casi di morti avvenute durante un intervento delle forze di polizia. x.com

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