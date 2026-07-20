Piano Nazionale Aeroporti | Frosinone candidata naturale per il terzo scalo del Lazio

Il Piano Nazionale Aeroporti è stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’Associazione Per l’Aeroporto di Roma Frosinone ha commentato positivamente la notizia, sottolineando che la città di Frosinone si propone come candidata per il terzo scalo nel Lazio. Il piano, elaborato da ENAC con la collaborazione di altri enti, riguarda lo sviluppo e la pianificazione degli aeroporti nazionali. La proposta di Frosinone si inserisce in questo contesto di pianificazione strategica.

APARF (Associazione Per l’Aeroporto di Roma Frosinone) accoglie con grande soddisfazione la pubblicazione, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del nuovo Piano Nazionale Aeroporti (PNA), redatto da ENAC in collaborazione con la Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari del MIT. Tra le numerose novità inserite nel Piano, APARF trova di particolare interesse la criticità individuata nel sistema aeroportuale integrato del Lazio, che ad oggi si basa sull’aeroporto di Fiumicino – il più grande d’Italia e hub di riferimento nazionale – e sull’aeroporto di Ciampino, che per diversi motivi ha subito una forte limitazione dei voli commerciali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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