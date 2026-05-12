Il Piano Nazionale Aeroporti fino al 2035 | Bari Palese confermato scalo di livello internazionale

Questa mattina a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato presentato il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Tra le conferme, l'aeroporto di Bari Palese mantiene lo status di scalo di livello internazionale. Il documento si basa sul Modello Puglia come esempio di riferimento e prevede sviluppi e investimenti per gli aeroporti italiani nel prossimo decennio. La presentazione si è svolta alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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