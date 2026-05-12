Il Piano Nazionale Aeroporti fino al 2035 | Bari Palese confermato scalo di livello internazionale

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato presentato il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Tra le conferme, l'aeroporto di Bari Palese mantiene lo status di scalo di livello internazionale. Il documento si basa sul Modello Puglia come esempio di riferimento e prevede sviluppi e investimenti per gli aeroporti italiani nel prossimo decennio. La presentazione si è svolta alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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Bari sede di aeroporto internazionale e il Modello Puglia come riferimento per il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, un documento presentato questa mattina a Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e ei Trasporti, alla presenza del ministro Matteo Salvini.Cosa dice il dossierIl.🔗 Leggi su Baritoday.it

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