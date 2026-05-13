Piano nazionale aeroporti | il Gino Lisa torna scalo di interesse nazionale Cera | Grazie al ministro Salvini

Il governo ha inserito di nuovo l'aeroporto Gino Lisa tra gli scali di interesse nazionale nel piano nazionale aeroporti approvato di recente. La decisione è stata confermata dal sottosegretario, che ha ringraziato il ministro per il suo sostegno. La ripresa del riconoscimento ufficiale permette al sito di ottenere nuovi fondi e di partecipare a programmi di sviluppo aeroportuale. La modifica riguarda anche altri scali, che tornano a essere considerati strategici a livello nazionale.

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PIANO NAZIONALE AEROPORTI: IL GINO LISA TORNA TRA SCALI DI INTERESSE NAZIONALE. CERA (LEGA): “GRAZIE A MINISTRO SALVINI, ORA REGIONE INVESTA SU CAPITANATA” Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti 2026–2035, presentato ieri a Roma dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, riporta l’aeroporto Gino Lisa di Foggia tra gli scali di interesse nazionale. Una notizia attesa da anni, che riscrive una pagina caratterizzata da una esclusione durata oltre un decennio: nel piano del 2015, lo scalo foggiano era stato di fatto cancellato dalla pianificazione strategica nazionale. “È una notizia importante per la Capitanata e lo diciamo con chiarezza - esulta il consigliere regionale e vicecommissario Lega Puglia Napoleone Cera -.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Piano nazionale aeroporti: il Gino Lisa torna scalo di interesse nazionale. Cera: “Grazie al ministro Salvini” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 13 APRILE 2026 - FOGGIA: GINO LISA: DAL 4 GIUGNO PARTE IL NUOVO VOLO PER BERGAMO Notizie correlate Aeroporti di Puglia 'modello' per il Piano nazionale 26-35, il 'Gino Lisa' tra gli scali di interesse nazionale: "Orgogliosi"Aeroporti di Puglia 'modello' per il Piano nazionale 26-35, con tutti gli scali pugliesi premiati per la propria peculiarità e il 'Gino Lisa'... Il Piano Nazionale Aeroporti fino al 2035: Bari Palese confermato scalo di livello internazionaleBari sede di aeroporto internazionale e il Modello Puglia come riferimento per il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, un documento presentato... Temi più discussi: Aeroporti di Puglia 'modello' per il Piano nazionale 26-35, il 'Gino Lisa' tra gli scali di interesse nazionale: Orgogliosi; Nuovo Piano nazionale aeroporti: Gino Lisa di Foggia adesso rientra tra quelli di interesse nazionale; Il Gino Lisa è stato promosso come 'aeroporto di interesse nazionale'; Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035: la rete pugliese diventa modello unico in Italia. Aeroporti di Puglia 'modello' per il Piano nazionale 26-35, il 'Gino Lisa' tra gli scali di interesse nazionale: Orgogliosi x.com Il Gino Lisa è stato promosso come 'aeroporto di interesse nazionale'Stamattina a Roma presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato presentato il Nuovo Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035. La novità più importante è che l'aeroporto Gino Lisa di ... foggiacittaaperta.it Il ministero Trasporti presenta il Piano Nazionale AeroportiIl ministero dei Trasporti ha presentato il 12 maggio 2026 il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, che fissa a 305 milioni di passeggeri l'anno l'obiettivo di capacità al 2035 e stanzia 1,2 mili ... trasportoeuropa.it