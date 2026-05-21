Fesr incentivi per le tecnologie mature | due nuove call per 58,4 milioni di euro

Sono state lanciate due nuove call del 2026 relative allo strumento Interregional Innovation Investments (I3), finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Le opportunità consentono di presentare proposte progettuali fino al 12 novembre 2026. Le iniziative si rivolgono a tecnologie considerate già mature e prevedono un finanziamento complessivo di 58,4 milioni di euro. Le chiamate sono destinate a sostenere progetti di innovazione tra le regioni europee, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di tecnologie consolidate.

Fino al 12 novembre 2026 è possibile presentare proposte progettuali nell’ambito delle nuove call 2026 dello strumento Interregional Innovation Investments Instrument (I3), finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L’iniziativa sostiene investimenti interregionali in innovazione con l’obiettivo di accelerare la diffusione sul mercato e la commercializzazione di tecnologie mature, contribuendo al rafforzamento delle catene del valore europee e della competitività industriale dell’UE. Le call si concentrano su progetti con livello di maturità tecnologica minimo TRL 6, supportando attività di validazione, dimostrazione, adattamento, replicazione, scale-up e market uptake. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Risorse per 2,8 milioni di euro alla Asl di Latina per edilizia sanitaria e nuove tecnologieUn programma di investimenti che porterà alla sanità del Lazio oltre 153 milioni di euro, destinati all'ammodernamento delle strutture e al...

Sanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricercaSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Napoli Capitale...

Fesr 2021-2027 - OS 2.2 - Azione 2.2.1 - Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e accumulo destinati alle PMI liguriApprovato nella seduta d Giunta del 4 agosto 2023 il bando regionale da 4 milioni e 60 mila euro dedicato alle micro, piccole e medie imprese che realizzino o ammodernino impianti da fonti rinnovabili ... regione.liguria.it

PR FESR FVG 2021-2027 – Bando 2025 Incentivi per l’efficientamento energetico nelle imprese del settore del manifatturieroCon deliberazione n. 1566 del 7/11/2025 la Giunta regionale ha approvato il bando 2025 TIPOLOGIA D’INTERVENTO b1.1.1 – INCENTIVI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE DEL SETTORE DEL ... regione.fvg.it