piace virtus braccio di ferro per frazier

Notizia in breve

La Virtus sta valutando un possibile ingaggio di Trent Frazier, playmaker statunitense classe 1998, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo. La società sta monitorando le opportunità di mercato e cerca di capitalizzare le occasioni disponibili. La trattativa per portare Frazier in Italia è ancora in fase preliminare, con incontri tra le parti che si sono susseguiti nelle ultime settimane. La decisione finale non è ancora stata presa.