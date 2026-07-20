Piace Virtus braccio di ferro per Frazier
La Virtus sta valutando un possibile ingaggio di Trent Frazier, playmaker statunitense classe 1998, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo. La società sta monitorando le opportunità di mercato e cerca di capitalizzare le occasioni disponibili. La trattativa per portare Frazier in Italia è ancora in fase preliminare, con incontri tra le parti che si sono susseguiti nelle ultime settimane. La decisione finale non è ancora stata presa.
La Virtus osserva e prova a sfruttare gli incastri di mercato sempre alla ricerca delle migliori occasioni. Tra queste c’è quella che porta a Trent Frazier, playmaker americano classe 1998 dal 2023 in forza allo Zenit San Pietroburgo. La pista si è accesa nelle ultime ore, ma molto dipenderà dalle decisioni del Valencia. Gli spagnoli avevano individuato Frazier tra i principali obiettivi già nelle prime fasi del mercato e, nonostante gli arrivi di TJ Shorts e del giovane talentuoso Mario Saint-Supery oltre alla conferma di Omari Moore, stanno ancora valutando l’inserimento di un ulteriore esterno. Se però gli iberici decidessero di non rilanciare o di virare su altri profili, allora la candidatura della Virtus potrebbe prendere veramente quota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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