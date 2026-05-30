A Crans-Montana, gli avvocati delle vittime del rogo del Constellation chiedono risarcimenti immediati. Si cercano soluzioni rapide per fornire ristoro alle persone ferite e alle famiglie di chi ha perso i propri cari, evitando lunghe procedure civili che potrebbero durare anni. La richiesta mira a ottenere un risarcimento senza ritardi, senza entrare nei dettagli delle cause o delle responsabilità.

Risarcimenti subito, chiedono gli avvocati delle vittime di Crans Montana. Si cerca una soluzione per poter dare ristoro ai feriti e alle famiglie che hanno perso i loro cari nel rogo del Constellation senza dover attendere anni di procedimenti civili. La strada però è in salita, e rischia di essere lunga. I legali che assistono genitori e ragazzi sperano che a questo punto lo Stato italiano si faccia carico almeno di una parte dei risarcimenti, e che poi si rivalga sulla confederazione. La priorità, secondo l'avvocato Alfredo Zampogna, che difende la famiglia di Chiara Costanzo, è "la costituzione di un fondo per aiutare concretamente i parenti delle vittime, perché il processo si preannuncia lungo, durerà non meno di due anni, se non tre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, il braccio di ferro sui risarcimenti

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