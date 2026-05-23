Kabel e Cascina Nuovo braccio di ferro
Domani si gioca la semifinale dei playoff di serie C maschile tra Kabel Volley Prato e Pallavolo Cascina. La partita rappresenta il secondo match della serie, con la sfida ancora aperta. Le due squadre si affrontano in un match decisivo che potrebbe decidere quale delle due avanzerà alla finale. La gara si svolgerà in un impianto sportivo locale.
È tempo di gara due. Domani si chiude la sfida di semifinale play off di serie C maschile tra Kabel Volley Prato e Pallavolo Cascina. Si riparte dal 3-0 a favore di Prato in gara uno e quindi dalla necessità per la squadra di Mirko Novelli di conquistare, comunque, almeno due set per passare il turno. Come detto, si gioca domani in casa della squadra di coach Ricoveri (alle 18 alla palestra comunale di Cascina, arbitri Mastio e Del Freo) e per Prato sarà un match da affrontare senza tenere conto del risultato acquisito. Guai, infatti, pensare che Cascina possa presentarsi davanti al suo pubblico in versione arrendevole, come del resto dimostrano anche i due match di regular season. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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