Pestaggio pianificato a Prato | Cassazione conferma 9 anni per Laurini

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha confermato una condanna a nove anni di carcere per un uomo coinvolto in un pestaggio a Prato. La sentenza si riferisce a un'aggressione pianificata, con altri complici coinvolti nell'evento. La vicenda riguarda la modalità con cui l'aggressione è stata organizzata e i ruoli dei partecipanti. Le indagini hanno ricostruito la dinamica dell'episodio e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti. La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'imputato.

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Chi sono gli altri complici coinvolti nell'aggressione a Prato?. Come è stata orchestrata la pianificazione del pestaggio?. Quali pene specifiche deve scontare chi ha eseguito l'attacco?. Perché il terzo coinvolto ha ottenuto la messa alla prova?.? In Breve Kevin Mingoia condannato a 6 anni e 8 mesi per partecipazione fisica all'assalto.. Mattia Schininà riceve 4 anni di reclusione per ruolo di tramite tra i complici.. Un minorenne coinvolto nel 2021 ottiene la messa alla prova per i fatti commessi.. Aggressione avvenuta nel 2021 nella zona di La Pietà a Prato contro Martina Mucci.. La Cassazione conferma i nove anni per Emiliano Laurini dopo l’aggressione a Prato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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