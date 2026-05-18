Due donne trovate morte in un cantiere edile | indagini in corso

Nella notte, due donne sono state rinvenute senza vita all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia a Pollena Trocchia. Le vittime sono state trovate sul posto e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sulle eventuali responsabilità.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Due donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia. Il drammatico rinvenimento è avvenuto intorno alle 00.45, quando i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione. I corpi, al momento ancora in corso di identificazione, giacevano sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, entrambe sarebbero precipitate all’interno di due differenti vani ascensore presenti nello stabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due donne trovate morte in un cantiere edile: indagini in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10y love, white moon destroys family, breaks legs, jailed. Reborn, demands blood. Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: in corso l'identificazioneI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edileA Pollena Trocchia (Napoli) intorno alle 00.45, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola ... lapresse.it