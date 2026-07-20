Il Kilowatt Festival 2026 si svolge a Sansepolcro fino al 25 luglio, con spettacoli di performance e installazioni digitali. Le giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio sono dedicate a Digital on Stage, un progetto europeo di cooperazione nel settore delle arti digitali, al quale partecipa l’Associazione CapoTraveKilowatt. L’evento si focalizza sulla danza urbana in piazza Torre di Berta.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Prosegue Kilowatt Festival 2026, in programma a Sansepolcro fino a sabato 25 luglio: le giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio si aprono con la vetrina di Digital on Stage, il progetto europeo di cooperazione europea di cui l’Associazione CapoTraveKilowatt è partner. 8 le performance digitali prodotte e sostenute dalla rete, una preziosa occasione per scoprire nuove visioni e intersezioni tra creatività e tecnologia. Corpo umano e corpo artificiale, nella forma di un cane robot, si incontrano i n Dynamism of a Dog on a Leash (martedì 21, ore 17:15, Auditorium di Santa Chiara), performance degli artisti spagnoli Irene Molina e Paco Ladrón de Guevara che interrogano il desiderio di connessione nell’era digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Performance e installazioni digitali, la danza urbana in piazza Torre di Berta

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