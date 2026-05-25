Caracalla Danza 2026 la danza internazionale alle Terme | performance e spettacoli al tramonto
Nel 2026, le Terme di Caracalla ospiteranno nuovamente Caracalla Danza, una manifestazione dedicata alla danza internazionale. Durante l’evento, saranno presentate performance e spettacoli che si svolgeranno al tramonto, tra le rovine antiche e l’atmosfera suggestiva del sito. La kermesse si ripete con l’obiettivo di mettere in mostra coreografie di diverse scuole di danza provenienti da vari paesi.
Torna Caracalla Danza, la kermesse nata per mostrare il meglio della danza internazionale in una cornice iconica della Capitale, quella, appunto, delle Terme di Caracalla. L'edizione 2026 della manifestazione, voluta dalla Soprintendenza Speciale di Roma con la collaborazione del Centro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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