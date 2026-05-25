Caracalla Danza 2026 la danza internazionale alle Terme | performance e spettacoli al tramonto

Notizia in breve

Nel 2026, le Terme di Caracalla ospiteranno nuovamente Caracalla Danza, una manifestazione dedicata alla danza internazionale. Durante l’evento, saranno presentate performance e spettacoli che si svolgeranno al tramonto, tra le rovine antiche e l’atmosfera suggestiva del sito. La kermesse si ripete con l’obiettivo di mettere in mostra coreografie di diverse scuole di danza provenienti da vari paesi.