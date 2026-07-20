Percorsi STEM | Sapienza lancia un bando per la didattica inclusiva

La Sapienza ha annunciato un bando dedicato a percorsi STEM avanzati. L’obiettivo è sviluppare moduli didattici inclusivi, con il coinvolgimento dei docenti, per favorire un apprendimento più attivo e ridurre le differenze di genere. L’iniziativa si rivolge a migliorare l’approccio formativo attraverso l’innovazione nella didattica.

L'iniziativa della Sapienza punta a innovare la didattica offrendo percorsi STEM avanzati. I docenti collaboreranno alla creazione di moduli inclusivi per promuovere l'apprendimento attivo e superare i divari di genere.SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA APRE LE CANDIDATURE PER CO-PROGETTARE NUOVI PERCORSI STEM NELLE SCUOLEDocenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno partecipare gratuitamente a PER-LEI-STEM, il progetto dedicato alla formazione e alla progettazione di attività STEM inclusive e laboratoriali. Da settembre al via i moduli disciplinari.Roma, 20 luglio 2026 – Sapienza Università di Roma apre una nuova call rivolta... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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