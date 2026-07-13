Didattica STEM avanzata e robotica educativa con Lego Education Spike | il nuovo master dell’Università Link per i docenti 60 CFU 1 punto in GPS full online

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo master online dell’Università Link offre ai docenti 60 crediti formativi e un punto in GPS, focalizzato su didattica STEM avanzata e robotica educativa con Lego Education Spike. Il corso, interamente a distanza, mira a formare insegnanti nelle tecniche di insegnamento delle discipline STEM e nell’utilizzo di strumenti pratici come i robot Lego. La formazione si rivolge a docenti interessati a integrare metodologie innovative nelle proprie classi e a sviluppare competenze in ambito tecnologico.

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Le discipline STEM oggi sono centrali nel percorso formativo degli studenti e rappresentano una delle direttrici strategiche dell’innovazione scolastica. Per rispondere a questa esigenza l’università Link promuove il Master Universitario di II Livello “Didattica STEM Avanzata e Robotica Educativa con LEGO® Education SPIKE”, un percorso pensato per fornire a docenti, dirigenti scolastici e professionisti dell’educazione competenze pratiche e metodologiche spendibili nella didattica quotidiana. L’obiettivo è supportare i docenti nella progettazione di esperienze di apprendimento coinvolgenti, inclusive e interdisciplinari, sfruttando anche le potenzialità offerte dalla piattaforma LEGO® Education SPIKE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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