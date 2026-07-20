Didattica STEM e robotica educativa | un corso di perfezionamento dell’Università Link per portare l’innovazione in classe

Un corso di perfezionamento dell’Università Link, dedicato a Didattica STEM Avanzata e Robotica Educativa con LEGO® Education SPIKE, offre 60 CFU e dura un anno. Il percorso mira a portare l’innovazione nelle classi attraverso l’utilizzo di robotica educativa e metodologie STEM avanzate. È rivolto a insegnanti e professionisti interessati a integrare tecnologie innovative nell’insegnamento. Il corso si svolge interamente online e prevede moduli pratici e teorici.

Il corso di perfezionamento in Didattica STEM Avanzata e Robotica Educativa con LEGO® Education SPIKE dell’università Link è un percorso universitario da 60 CFU, della durata di 1.500 ore, erogato interamente in modalità online e progettato per fornire ai docenti strumenti operativi immediatamente applicabili nella pratica didattica. Il titolo attribuisce inoltre 1 punto nelle GPS.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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