Perché tutto questo odio per l' Argentina

Pubblichiamo l'ultima puntata di Lalas, la newsletter che abbiamo pensato per raccontare e ragionare attorno ai temi politici e sociali sollevati da un evento globale come una Coppa del Mondo. Era uscita sabato, quindi prima della finale dei Mondiali che si è giocata ieri. Lalas era uno dei contenuti che abbiamo pensato per seguire questi Mondiali, ed è riservata agli abbonati SOCIO o PRESIDENTE. La prossima puntata sarà l'ultima in assoluto e uscirà domani. Se non sei ancora abbonato e la vuoi ricevere, puoi farlo cliccando qui. I Mondiali servono a scandire il tempo, si dice, ed è vero, e attraverso di essi, aggiungo io, possiamo vedere la stratificazione di significati vecchi e nuovi, a volte in conflitto tra di loro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Why Do England and Argentina Hate Each Other

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