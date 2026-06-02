Un video diffuso online mostra un robot che smista pacchi da solo durante un intero turno di lavoro. Le immagini evidenziano come il robot sia in grado di gestire i pacchi senza intervento umano, muovendosi tra le scaffalature e prelevando i pacchi con precisione. Il video ha attirato numerosi commenti e condivisioni, suscitando interesse sulla capacità dei robot di svolgere attività logistiche in ambienti industriali.

Se gli androidi in Cina sanno ballare, mostrano grandi abilità nel ballo e presto avranno dei documenti d’identificazione, i robot umanoidi della società statunitense Figure AI possono coprire in piena autonomia turno di 8 ore ciascuno, impacchettando e smistando pacchi esattamente come farebbe un operatore umano. Almeno, questo è quello che si vede nel filmato diffuso dalla stessa azienda che documenta questo traguardo della robotica aziendale. Le immagini trasmesse in diretta sono evocative: il modello F.03 (finito sulla copertina di Time lo scorso ottobre e anche alla Casa Bianca) gestisce lo smistamento dei pacchi senza alcun intervento diretto da parte del personale, muovendosi con grande agilità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Smistano pacchi da soli per un intero turno: perché questo video sta facendo parlare tutto il web

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