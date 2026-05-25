Dopo aver ottenuto un ruolo in un film, la figlia di un regista ha raccontato di aver ricevuto numerosi commenti offensivi sui social media. Sono stati scritti insulti sul suo aspetto fisico, paragonandola a un frigorifero e definendola brutta e grassa. La donna ha commentato che, sebbene non sia la più magra, l’odio online può avere effetti molto negativi sulla salute mentale.

Francesca, la più giovane delle tre figlie dell'ottantatreenne Martin Scorsese e l'unica avuta con la quinta e attuale moglie Helen Morris (che combatte contro il Parkinson da più di 30 anni) ha scelto di seguire le orme del padre nel cinema: ha diretto tre cortometraggi, lavorato come direttrice creativa ed anche un'attrice, nota fra l'altro per il suo lavoro nella serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are. Agli attacchi dei leoni da tastiera, dunque, è abituata. Da sempre gli haters l'accusano d'essere una «nepo-baby». Una critica di cui la ventiseienne non si è mai preoccupata troppo, come ha dichiarato lei stessa qualche tempo fa in un'intervista: «Cerco semplicemente di essere la migliore nepo baby possibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Scorsese contro gli hater: «Mi hanno chiamata “Miss Piggy” e “frigorifero". Lo so, non sono la ragazza più magra del mondo, ma tutto questo odio può uccidere»

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Francesca Scorsese shares what it was like to screen her episode for her Oscar-winning director dad

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