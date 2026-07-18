All’Ippodromo La Maura di Milano, quasi 80.000 persone hanno assistito a un concerto del cantante portoricano. Lo spettacolo ha durato diverse ore e ha incluso esibizioni dal vivo e interventi musicali. Durante l’evento sono state eseguite varie canzoni e sono stati mostrati elementi legati alla cultura e alle radici dell’artista. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e coinvolgimento del pubblico.

L’artista portoricano incanta quasi 80 mila spettatori all’Ippodromo La Maura con uno show che celebra musica, identità e radici culturali È stata una vera e propria celebrazione della cultura portoricana,il concerto di Bad Bunny è stato un viaggio tra musica, identità e appartenenza che ha trasformato l’Ippodromo Snai La Maura in un angolo di Porto Rico.Bad Bunny ha infiammato il pubblico milanese nella prima delle due date italiane del suo“DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”,regalando uno spettacolo capace di andare ben oltre il semplice intrattenimento. Davanti aquasi 80 mila spettatori,arrivati da tutta Italia e dall’estero, l’artista portoricano ha confermato il suo status di fenomeno globale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Bad Bunny conquista Milano: all’Ippodromo Snai-La Maura va in scena la grande festa

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