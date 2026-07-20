Wang Huning, considerato l’ideologo di Xi Jinping, si è recato in Corea del Nord per incontri ufficiali con funzionari del governo nordcoreano. La visita è avvenuta in un momento di tensione tra i due paesi e ha coinvolto discussioni su cooperazione politica e strategica. La presenza di Wang Huning in Corea del Nord è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli incontri.

Gli addetti ai lavori lo hanno paragonato al Cardinale Richelieu, a Rasputin e persino a Kissinger. Wang Huning è comunemente noto per essere l’ideologo di Xi Jinping. In realtà questo invisibile ex professore universitario è molto di più: è il più importante teorico della Cina ed è, di fatto, il demiurgo del famigerato “modello cinese”. Il suo compito principale? Per farla breve, scrivere nero su bianco le teorie che il Partito Comunista Cinese dovrà concretizzare attraverso politiche e misure idonee al loro conseguimento. Wang è inoltre un membro della potentissima Commissione permanente del Politburo, e cioè il massimo organo decisionale del Paese composto da sette persone (Xi incluso) e, sulla carta, incarna la quarta carica più potente della Cina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché l’ideologo di Xi è volato da Kim: il nuovo abbraccio tra Cina e Corea del Nord

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