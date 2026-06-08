Xi Jinping è arrivato a Pyongyang, primo viaggio nel paese dal 2019 e dopo sette anni. Durante l'incontro, ha incontrato il leader nordcoreano e ha ribadito il sostegno ai rapporti tra i due paesi. La visita si concentra sulla rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione tra Cina e Corea del Nord. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici dell'incontro è stata resa nota.

Xi Jinping è atterrato in Corea del Nord nel suo primo viaggio nel Paese dal 2019. Erano sette anni che il leader cinese non metteva piede a Pyongyang. Da quell'ultima volta sono cambiate tantissime cose, a partire dal nuovo aplomb internazionale di Kim Jong Un rilanciato dalla partnership con la Russia di Vladimir Putin, e dalla maggiore vicinanza nordcoreana a Mosca che non a Pechino. Eppure, come ha scritto Xi in un messaggio pubblicato dal Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori nordcoreano, l'amicizia tra Cina e Corea del Nord è e rimarrà " invincibile ". I dossier affrontati dai due presidenti, sullo sfondo di un'accoglienza solenne, riguardano la cooperazione economica e politica, nonché il ruolo del Dragone nella penisola coreana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Amicizia eterna”: Xi incontra Kim a Pyongyang e rilancia i rapporti Cina-Corea del Nord

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