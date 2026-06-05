Xi Jinping ha visitato la Corea del Nord l'8 e il 9 giugno in un viaggio di Stato. La visita è stata confermata dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La Cina sembra voler rafforzare i rapporti con il regime nordcoreano, anche in relazione alla presenza di Putin in scena internazionale. La visita ha coinvolto incontri ufficiali tra i leader dei due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma: Xi Jinping effettuerà un viaggio di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno. Si tratta del primo viaggio dell'anno all'estero del leader cinese, che volerà a Pyongyang per incontrare Kim Jong Un e affrontare alcuni dei dossier più caldi. In cima all'agenda di Pechino troviamo la questione nucleare. Già, perché mentre il presidente nordcoreano continua a ripetere di voler rafforzare il proprio arsenale militare, considerando le armi atomiche il cuore del riarmo nazionale, Xi teme il rischio di un'escalation che possa compromettere il dialogo in corso con Donald Trump. Il Dragone cercherà poi di recuperare terreno nelle “amicizie” del governo nordcoreano dopo che Kim ha stretto solidi rapporti con la Russia di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Ilgiornale.it - Xi vola in Corea del Nord: perché la Cina ha “bisogno” di Kim (e cosa c'entra Putin)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La portaerei giapponese da miliardi di dollari è pronta a SCONVOLGERE IL MONDO!

Notizie e thread social correlati

Xi Jinping va da Kim Jong-un, visita in Corea del Nord la prossima settimanaIl presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord nella settimana prossima, secondo quanto riportato dai media statali cinesi.

Perché Kim ha incontrato Lukashenko? Si rafforza l’asse tra Corea del Nord e BielorussiaUn aereo Boeing 767-32Ker proveniente da Minsk è atterrato all’aeroporto internazionale di Pyongyang.

Temi più discussi: Seul: Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar Giallo; Un aereo cargo di Air China atterra a Pyongyang, cresce l'attesa per la possibile visita di Xi in Corea del Nord; Surplus commerciale record per la Corea del Sud: a maggio l'export vola del 53% grazie al boom dei semiconduttori; Il mercato foldable rallenta, ma Samsung vola: quasi raddoppiata la quota nel Q1 '26.

Xi vola da Kim: il leader cinese sarà in visita in Corea del Nord l’8 e il 9 giugno x.com

Xi va in Corea del Nord. La missione per tenere Kim dentro l'orbita cineseLa visita del leader cinese in Corea del Nord, la prima dal 2019, arriva in un momento di tensioni nucleari, riallineamenti geopolitici, messaggi incrociati a ... huffingtonpost.it

Xi vola in Corea del Nord: perché la Cina ha bisogno di Kim (e cosa c'entra Putin)Xi Jinping visiterà la Corea del Nord l’8-9 giugno per discutere con Kim Jong Un di nucleare e riaffermare l’influenza cinese su Pyongyang ... ilgiornale.it