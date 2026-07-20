Perché la Spagna ha vinto i Mondiali 2026 De La Fuente uomo della Provvidenza e quel trionfo partito da lontano

Nella finale dei Mondiali 2026, la Spagna ha battuto l’Argentina 3-2 ai supplementari. Ferran Torres ha segnato il gol decisivo al 110’. La partita si è giocata in uno stadio pieno e ha visto la squadra spagnola recuperare uno svantaggio di 2-0. Nei tempi regolamentari, il punteggio era di 2-2, con un gol di Torres al 95’. La squadra ha conquistato il titolo dopo aver superato avversari di alto livello nel torneo.

Roma, 20 luglio 2026 – Si dice che solo 1 persona su 1.461 nasca il 29 febbraio: tra esse c'è Ferran Torres, l'uomo della provvidenza per la Spagna nella finale dei Mondiali 2026 contro l' Argentina. Per le Furie Rosse arriva così il secondo titolo iridato dopo quello del 2010, a sua volta maturato passando dai tempi supplementari: in quel caso i Paesi Bassi furono stesi al 115' da Andres Iniesta nella cornice di Johannesburg, mentre a New York il guizzo buono è arrivato al 106' dopo un dominio netto e perentorio, a sua volta figlio di anni di lavoro sotto l'egida di Luis De La Fuente. https:www.quotidiano.netvideoin-vistamondiali-fifa-2026-trump-e-melania-al-metlife-stadium-di-new-york-per-la-finale-fkrcu1jz La storia di De La Fuente con la Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La SPAGNA VINCERÀ il MONDIALE perché è quello che LITALIA NON vuole essere

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#FIFAWorldCup La Spagna ha vinto i #Mondiali2026: battuta l'Argentina 1-0, con un gol di Ferran Torres al 1' del 2° tempo supplementare. Per le Furie rosse è il secondo titolo mondiale dopo quello conquistato nel 2010 in Sud Africa. L’inviato #GR1 Giuse x.com

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