La Spagna ha vinto 2-0 contro la Francia in semifinale del Mondiale, eliminando i francesi. La squadra spagnola ha mostrato una superiorità evidente in ogni area del campo, dominando l'incontro. La Francia, considerata favorita, ha avuto una prestazione negativa, con un punteggio di 4 per l'allenatore e 4,5 per un giocatore chiave. La Spagna ha ricevuto un 8,5 per il tecnico e un 7,5 per un difensore.

Disfatta Bleus. La Francia perde 0-2 la semifinale del Mondiale contro la Spagna dopo una pessima prestazione. Era la favorita numero uno, ma la squadra di Luis de la Fuente si è dimostrata superiore per tutta la partita, in ogni zona del campo. È stata una manifestazione di forza spaventosa dal punto di vista tecnico, certificata con la vittoria arrivata con i gol di Oyarzabal su rigore al 22' e con il raddoppio di Pedro Porro al 58' dopo una bella combinazione con Dani Olmo. Sottotono la nazionale francese, sulla carta la favorita della partita e per la vittoria finale. I Mondiali 2026 hanno la prima finalista: è la Spagna. Si attende il risultato dell'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina di domani alle 21:00. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Mondiali 2026, le pagelle di Francia-Spagna 0-2: disfatta Deschamps (4), male Digne (4,5); trionfo di de la Fuente (8,5), Pedro Porro super (7,5)

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