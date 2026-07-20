Perché Hamilton a Spa non è stato penalizzato per aver travolto il meccanico Ferrari durante il pit-stop

Durante il Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton ha investito un meccanico Ferrari nel corso di un cambio gomme. La FIA ha deciso di non penalizzare il pilota, ma ha comminato una multa alla scuderia di Maranello. La decisione si basa su valutazioni tecniche e sulle modalità dell’incidente, senza ulteriori sanzioni per Hamilton. La FIA ha precisato che non ci sono state violazioni disciplinari da parte del pilota britannico.

Lewis Hamilton ha investito un meccanico Ferrari durante il pit-stop nel GP del Belgio, ma non è stato penalizzato: la spiegazione FIA e la multa inflitta alla scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lewis Hamilton's Last Shot: Ferrari's 2026 Championship or Wasted Years

Notizie e thread social correlati

Hamilton colpisce un meccanico dopo il pit stop: paura nel box FerrariDurante un pit stop a Spa, Hamilton ha urtato involontariamente un meccanico mentre usciva dal box, facendolo cadere.

Perché Lewis Hamilton è stato penalizzato a Spa? Cos’è successo con Russell e la sanzione pesanteDurante il primo giro del Gran Premio di Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha avuto un contatto con George Russell.

Temi più discussi: Hamilton penalizzato, Leclerc no: perché a Spa i due ferraristi sono trattati diversamente; Perché Hamilton è stato penalizzato a Spa nonostante Russell lo abbia scagionato: Ero più lento di una F2; F1 | Incidente Russell - Hamilton: ecco perché i commissari hanno penalizzato il ferrarista; Penalità Hamilton, Vasseur non ci sta: FIA severa! Russell stava chiudendo, contatto inevitabile.

KIMI ANTONELLI VINCE ANCHE A SPA, MA CHE FERRARI! Nella pista meno congeniale alla 'Rossa' Leclerc tira fuori un coniglio dal cilindro e contende la vittoria a Kimi sino agli ultimi giri. Peccato per la penalità (assurda) a Lewis Hamilton perché il doppio x.com

[AutoRacer] Perché la SF-26 danneggiata di Hamilton era ancora competitiva a Spa? La tavola del pavimento persa generava un flusso compensatorio, e il design del sidepod gestiva efficacemente lo spruzzo degli pneumatici anche senza l'elemento. Il dann reddit

Perché Hamilton a Spa non è stato penalizzato per aver travolto il meccanico Ferrari durante il pit-stopLewis Hamilton ha investito un meccanico Ferrari durante il pit-stop nel GP del Belgio, ma non è stato penalizzato: la spiegazione FIA e la multa inflitta ... fanpage.it

Episodio controverso per la Ferrari al Gran Premio del Belgio, Hamilton ha investito un meccanico ai box ma non è stato penalizzato: il team radio con Carlo Sanit, gli errori ...Hamilton ha investito un meccanico ai box ma non è stato penalizzato: il team radio con Carlo Sanit, gli errori di Lewis e di Maranello da Silverstone a Spa ... sport.virgilio.it