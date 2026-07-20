Perché Hamilton a Spa non è stato penalizzato per aver travolto il meccanico Ferrari durante il pit-stop

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton ha investito un meccanico Ferrari nel corso di un cambio gomme. La FIA ha deciso di non penalizzare il pilota, ma ha comminato una multa alla scuderia di Maranello. La decisione si basa su valutazioni tecniche e sulle modalità dell’incidente, senza ulteriori sanzioni per Hamilton. La FIA ha precisato che non ci sono state violazioni disciplinari da parte del pilota britannico.

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Lewis Hamilton ha investito un meccanico Ferrari durante il pit-stop nel GP del Belgio, ma non è stato penalizzato: la spiegazione FIA e la multa inflitta alla scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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