Durante un pit stop a Spa, Hamilton ha urtato involontariamente un meccanico mentre usciva dal box, facendolo cadere. Il team radio ha confermato che non ci sono state conseguenze gravi. L'incidente ha causato momenti di tensione nel box Ferrari, ma nessuno è rimasto ferito. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla sicurezza durante le soste in gara.

Episodio che ha scosso il box Ferrari a Spa: Hamilton uscendo dal pit stop urta inavvertitamente un meccanico che finisce poi per terra. Per fortuna nulla di grave, come ha confermato il team radio del Cavallino. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Hamilton colpisce un meccanico dopo il pit stop: paura nel box Ferrari

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