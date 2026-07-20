I reportage di Domenico Iannacone hanno sempre dimostrato che il giornalismo può ancora essere un esercizio di empatia. Non quella superficiale, costruita per strappare una lacrima facile, ma quella più difficile, che consiste nel non giudicare nessuno: Iannacone ascolta prima ancora di intervistare, ed entra nelle case con la delicatezza di un ospite e non con l'arroganza di chi pensa di possedere già le risposte. È per questo che a Chi l'ha visto potrebbe funzionare: riuscirebbe a eliminare qualsiasi sensazionalismo dalla cronaca nera concentrandosi sulla sostanza delle cose e non sul superfluo. Negli anni è riuscito a costruire con il pubblico una fiducia sconfinata e la certezza che non abbia mai interpretato un ruolo per entrare nel cuore della gente ne è la conferma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Domenico Iannaccone a Chi l'ha visto sarebbe la scelta perfetta

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