Federica Sciarelli lascerà il suo ruolo alla fine della stagione in corso. Le voci sul suo sostituto aumentano, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Il programma “Chi l’ha visto?” continuerà con un nuovo conduttore, anche se l’identità di quest’ultimo non è stata resa nota. La decisione è stata comunicata senza dettagli sulle modalità di scelta o sui tempi. Restano da definire i passaggi successivi per la conduzione del programma.

Il futuro di Chi l’ha visto? continua ad alimentare indiscrezioni e ipotesi. Con l’ormai annunciato addio di Federica Sciarelli al termine della prossima stagione televisiva, cresce l’attesa per conoscere chi raccoglierà l’eredità di uno dei programmi più longevi e seguiti di Rai 3. Al momento, però, dai vertici dell’azienda non è arrivata alcuna conferma ufficiale e il clima resta quello di un vero e proprio casting riservato. >> Garlasco choc, prove ridotte in cenere: “Bruciate senza un motivo” Nelle ultime settimane il dibattito si è acceso sia sui social sia tra gli addetti ai lavori. Le caratteristiche richieste al successore non sono poche: esperienza giornalistica, autorevolezza, capacità di gestire casi di cronaca complessi e un rapporto di fiducia con il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È la scelta giusta”. Chi l’ha visto, tocca a lei prendere il posto di Federica Sciarelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

He punishes his stand-in wife for his old love, unaware shes planning her final goodbye.

Notizie e thread social correlati

“È la scelta giusta”. Chi l’ha visto, tocca a lei prende il posto di Federica SciarelliUna donna prenderà il posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, dopo il suo addio annunciato al termine della prossima stagione.

Federica Sciarelli se ne va: addio a «Chi l’ha visto?». La Rai «cerca un erede» dopo 22 anni: chi può prendere il suo postoFederica Sciarelli ha annunciato il suo addio a «Chi l’ha visto?», programma che ha condotto per oltre 22 anni.

Argomenti più discussi: Chi L’Ha Visto: il toto-nomi per il successore di Federica Sciarelli; Cinque serie TV da divorare con l’aria condizionata accesa: il binge watching perfetto per sfuggire all’afa.

Mancamenti , il punto di Mario Manca: Federica Sciarelli ha scritto la storia della tv, ma non è insostituibileDopo 850 puntate la giornalista saluta Chi l'ha visto? con eleganza e austerità ma, arrivati a questo punto, occorre andare avanti anziché guardare (sempre) indietro ... vanityfair.it

Federica Sciarelli, addio a Chi l'ha visto?: perché ha lasciato, cosa farà adesso, chi prenderà il suo posto. L'ipotesi ReportFederica Sciarelli si è congedata dal pubblico di Chi l'ha visto?, chiudendo un capitolo lungo 22 anni alla guida del programma simbolo ... msn.com